وكيل "عربية النواب": قمة دول جوار السودان بارقة أمل لإنهاء الصراع

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، استضافة العاصمة المصرية القاهرة اليوم قمة تجمع قادة دول جوار السودان بمثابة بارقة أمل نحو إنهاء الصراع السوداني وتداعياته السلبية، معربًا عن أمله فى أن تحقق هذه القمة جميع أهدافها من أجل عودة الاستقرار والأمن لدولة السودان الشقيقة.

وأكد أباظة، في بيان اليوم، الأهمية الكبيرة لهذه القمة خاصة أنها تأتي في أعقاب فشل كل الجهود الدبلوماسية والمنابر والمبادرات الدولية والإقليمية التي سبقتها في الوصول إلى حلول توقف القتال بين الجيش وقوات "الدعم السريع" الذي اندلع في 15 أبريل الماضي، وآخرها اجتماع اللجنة الرباعية لمنظمة "إيجاد" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين الماضي، أو حتى الجمع بين فرقاء الصراع على مائدة التفاوض.

وقال النائب إن هناك اهتمامًا أكبر من مختلف الأوساط السياسية الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية بالدور المهم والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي تجاه الأوضاع الراهنة في السودان، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من مختلف وسائل الإعلام الإقليمية والإفريقية والدولية بتصريحات الرئيس السيسى بشأن هذا الملف، وتأكيده أن مصر ستعمل مع الأشقاء العرب والأفارقة والشركاء الدوليين في إعمار ما دمرته الحرب في السودان وتأكيد مصر على أن المؤتمر يأتي في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب، وتجنيب البلاد الآثار السلبية التي تتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة عامة.