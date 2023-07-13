ناشطة بحقوق المرأة السودانية: نرحب باستضافة مصر قمة دول جوار السودان

رحبت ياسمين حسن، ناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية، باستضافة مصر لقمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار.

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة السودانية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأزمة السودانية أثرت تأثيرًا كبيرًا جدًا على المدنيين، متابعة: "نتمنى أن يكون وضع النساء والفتيات السودانية أكثر أمنًا فى السودان".

ولفتت الناشطة في مجال حقول المرأة السودانية، إلى أن الضرر الواقع على النساء فى الحرب كبير جدًا، وأشارت له الأمم المتحدة فيما يخص هذا الشأن.

وتأتى القمة، في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.