ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد الطاهرى: مصر تعمل منذ اللحظة الأولى على حقن دماء السودانيين

أحمد الطاهرى
أحمد الطاهرى

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لا بد من رصد الظروف التي أتت فيها الدعوة إلى قمة دول جوار السودان، مؤكدًا أن منهج العمل المصري منذ اللحظة الأولى للأوضاع والاشتباكات في السودان في 15 أبريل الماضي لم يختلف سياقه.

وأضاف الطاهري، خلال حواره المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر هي الدولة التي دعت إلى قمة دول جوار السودان، وتعمل بشكل جماعي منذ اللحظة الأولى على مختلف الأبعاد على رأسها الإنسانية، وحقن دماء أهالينا في السودان.

واستطرد: "مصر تعمل على وحدة السودان وسلامة أراضيه مع عدم التدخل الأجنبي في الشأن السوداني، وهذا مبدأ أساسي، فضلًا عن إطلاع المجتمع الدولي بالدور المطلوب تجاه السودان".

وتابع: "مصر منذ اللحظة الأولى وهناك مساعٍ مصرية مع جنوب السودان علاوة على تبني مبادرة مشتركة، إلى جانب إيفاد مبعوثين لدول الجوار مثل تشاد وجنوب السودان، بالإضافة إلى الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تأكيد الثوابت والمبادئ المصرية في كل المحافل".

وأكد أن مصر يهمها المستهدف وليس صياغة الأدوار وهذا ظهر في أكثر من أمر، مثل المبادرة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية، "مبادرة جنوب إفريقيا" التي دخلت مصر فيها كداعمة، مشيرًا إلى أن السودان تشكل أمنًا قوميًا لمصر، وهذا الأمر لا يحتاج إلى حديث كثير، فالعلاقات بين مصر والسودان علاقات ممتدة وتاريخية.

وتابع رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مصر جمعت الجوار الجغرافي للسودان في قمة "دول جوار السودان" كونها جزءًا مما يجري وتتأثر بالأحداث الناجمة بالسودان، مستطردًا: "كل الأطراف الجالسة في القمة يهمها نهاية هذا الصراع وحقنه بأسرع ما يكون".

مصر السودان قمة دول الجوار اشتباكات السودان مصر والسودان

الأكثر قراءة

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبى عبر السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

تداول امتحان الأحياء لطلاب علمى علوم عبر السوشيال ميديا

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

الرئيس المعيَّن لـ"COP28" يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى