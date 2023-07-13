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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 38 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة و  766 شاحنة و 150 سيارة. 

 وشملت حركة الواردات 33000 طن بضائع ، 391 شاحنة 119 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 375 شاحنة و31 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من إسبانيا، لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وألزمت الهيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين.

كما  يستعد الميناء لمغادرة  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن  وهى أمل، بوسيدون اكسبريس، القاهرة والحرية1 وغادرت السفينتين أمل والقاهرة.

 كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى بريدج، سينا وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  4050 راكبا بموانيها.

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