اليوم.. مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالى

تستضيف مصر، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، بعد الانتهاء من الجلسة التحضيرية للقمة، والتي أجريت أمس على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة.

وكان المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح بأن مصر تستضيف في ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.