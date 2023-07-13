"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز وعدد من النجوم، تصدره لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 1,445,777 جنيه لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 90 مليونًا و610 آلاف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم.

فيلم بيت الروبي تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.



ولأول مرة، يعرض فيلم بيت الروبي فى أوروبا وأمريكا، بالتزامن مع عرضه في مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا).