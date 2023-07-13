ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

بيت الروبى
بيت الروبى

واصل فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان الكبير كريم عبدالعزيز وعدد من النجوم، تصدره لإيرادات شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي، ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وحقق فيلم بيت الروبي لكريم عبدالعزيز، أمس الأربعاء، إيرادات بقيمة 1,445,777 جنيه لتصل كل إيراداته حتى صباح اليوم إلى 90 مليونًا و610 آلاف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم. 

فيلم بيت الروبي تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 


ولأول مرة، يعرض فيلم بيت الروبي فى أوروبا وأمريكا، بالتزامن مع عرضه في مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا).

إيرادات فيلم بيت الروب إيرادات فيلم بيت الروبي فيلم بيت الروبى بيت الروبي لكريم عبد العزيز

الأكثر قراءة

مصرع سيدتين وفتاة بطلقات نارية طائشة فى حفل عرس بسوهاج

تداول امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبى عبر السوشيال ميديا

تداول امتحان الأحياء لطلاب علمى علوم عبر السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يواصل الصدارة بإيرادات تخطت 90 مليون جنيه

لزيادة إنتاج البترول الخام.. شركة صينية تضخ استثمارات جديدة فى مصر

الرئيس المعيَّن لـ"COP28" يدعو إلى زيادة التمويل المخصص للمناخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى