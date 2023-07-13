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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس 13 يوليو 2023 في البورصة الرئيسية

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا تدريجيا خلال الأيام القليلة الماضية وذلك نتيجة للتراجع المستمر في أسعار الأعلاف، حيث تراجعت الأسعار جنيهان في الكيلو، حيث كانت تسجل أمس 66 جنيها واليوم تسجل 64 جنيها في الكيلو.

وتقدم "الدستور" أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 13 يوليو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13 يوليو

تراجعت أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 64 جنيها للكيلو، تصل إلى المستهلك في الأسواق الشعبية 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الخميس 13 يوليو

 تراجعت أسعار لحم الفراخ الساسو اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل  105 جنيهات، وتصل إلي المستهلك بـ 112 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الخميس 13 يوليو

استقرت أسعار لحم الفراخ البلدي  اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل  95 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ 102 جنيه للكيلو.

 تراجعت أسعار لحم الفراخ أمهات اليوم الخميس في بورصة الدواجن لتسجل 58 جنيها، وتصل إلي المستهلك بـ65 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الخميس 13-7-2023

أسعار الفراخ والبط والحمام اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في بورصة الدواجن

أسعار البط والحمام اليوم الخميس 13 يوليو

أسعار لحم السمان 65 جنيها للكيلو.

أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (بلدي) 95 جنيها للكيلو.

أسعار لحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلو.

أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 100 جنيه للكيلو.

أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلو.

أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 60 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 55 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي) 57 جنيها للكيلو.

أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (فرنساوي) 55 جنيها للكيلو.

أسعار لحم بط (مسكوفي) 100 جنيه للكيلو.

اسعار الدواجن أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الساسو خلال التعاملات الصباحية أسعار لحم الفراخ

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