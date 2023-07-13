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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى يكشف أهمية قمة دول جوار السودان التى تستضيفها مصر

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري، على استضافة مصر لقمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وقال "بكري" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم الخميس: "استضافة مصر لقمة دول الجوار السوداني أبلغ رد على الذين يتساءلون: وأين دور مصر من السودان؟".

وأضاف: "مصر منذ بداية الأحداث في ١٥ أبريل وقبلها وهي تبدي اهتمامًا بتطورات الوضع في السودان، والذي هو يمثل عمقًا للأمن القومي المصري .. منذ البداية كانت تعليمات الرئيس السيسي للجهات المعنية بمتابعة الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية، وتدعيم الجهود العربية والإفريقية والدولية، وكانت كلمة الرئيس أمام مؤتمر السلم والأمن الإفريقي خير تعبير عن موقف مصر".

وواصل: "هذه الدعوة لدول الجوار الست، إلى جانب مصر، للاجتماع اليوم في القاهرة تعني أن مصر حاضرة ومعنية قبل غيرها بالوضع السوداني . مصر تسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار وصولًا إلى رؤية شاملة لإنهاء الأزمة. مصر تؤكد رفض التدخل في الشأن السوداني ورفض إرسال أية قوى أجنبية للفصل بين المتنازعين".

وتابع: "مصر تحذر من مخاطر التهجير والحرب الأهلية والكارثة الإنسانية.. جهود القيادة السياسية المصرية مع قادة دول الجوار حتمًا ستصل إلى رؤية تكون بداية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.. أنظار السودانيين وأنظار العالم تترقب ما يحدث على أرض القاهرة".

وتأتى القمة، في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.


 

مؤتمر قمة دول جوار السودان السودان دول جوار السودان

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