الثانوية العامة 2023.. إجراءات تفتيشية للطلاب قبل دخول اللجان

في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة، على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسئولو اللجان على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبًا فقط.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحانات، بأداء طلاب الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.