ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الثانوية العامة 2023.. إجراءات تفتيشية للطلاب قبل دخول اللجان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

في ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، حرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة، على تفتيش الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان الامتحانية البالغ عددها 2098 لجنة على مستوى الجمهورية، من خلال العصا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية وقياس درجة الحرارة بمسدس قياس الحرارة.

وشدد مسئولو اللجان على طلاب الثانوية العامة 2023 بضرورة ارتداء الكمامة الطبية خلال فترة الامتحان، كما حرصت إدارات اللجان على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ووجود مسافات متباعدة بينهم، حيث تضم كل لجنة امتحانية 20 طالبًا فقط.

ويختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتَيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، اليوم الخميس، الامتحانات، بأداء طلاب الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وسيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء- الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 13-7-2023

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 13-7-2023

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-7-2023 فى مصر

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الخميس 13-7-2023

لأصحاب الرواتب الشهرية.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

توزيع مظاريف أسئلة الأحياء والفلسفة والجبر على لجان امتحانات الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى