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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حريق مستشفى سيدى سالم بكفر الشيخ

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحريق الذي نشب في مستشفى سيدي سالم بكفر الشيخ وقع بغرفة التمريض وليس غرفة الرعاية المركزة كما يظن البعض.

حريق مستشفى سيدي سالم

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أنه تم نقل مرضى الرعاية المركزة وأطفال الحضانات بصورة سريعة إلى المستشفيات المجاورة، وهذا الإجراء أمر طبيعي وروتيني في مثل هذه المواقف، خاصة أن المؤسسة التي يحدث بها حريق يظل بها حالة من الارتباك لفترة زمنية ما حتى يعود الوضع إلى ما كانت عليه من قبل.

التحقيقات مستمرة

وتابع: "حدثت حالة وفاة واحدة وجاري التحقيق في هذا الأمر، لا بد أن نعرف ما إذا كان سبب الوفاة هو الحريق أم تدهور الوضع الصحي لهذه السيدة".

واستطرد: "التحقيق في هذا الحادث مستمراً حتى الآن، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن السبب الحقيقي وراء نشوب هذا الحريق".

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