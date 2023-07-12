متوعدًة بالرد.. الخارجية الروسية: قمة "الناتو" أحيت مخططات الحرب الباردة

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قمة “الناتو” أحيت مخططات الحلفاء للحرب الباردة، مشيرة الى ان روسيا سترد في الوقت والطريقة المناسبة.

من جانبه، قال رئيس الدوما، إن موسكو ستعرض أسلحة “الناتو” المدمرة أمام سفارات الدول التي تزود كييف بها.

في السياق ذاته، في ختام القمة التي عُقدت في فيلنيوس يوم الأربعاء، رحب الأمين العام ينس ستولتنبرج باتخاذ قادة الناتو قرارات رئيسية لتكييف الحلف مع المستقبل.

واتفق الحلفاء على الخطط الدفاعية الأكثر تفصيلاً وقوة لحلف الناتو منذ الحرب الباردة ، وعززوا التزامهم بالاستثمارات الدفاعية ، ووافقوا على تقريب أوكرانيا من الناتو، وعمقوا الشراكات حول العالم.