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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

متوعدًة بالرد.. الخارجية الروسية: قمة "الناتو" أحيت مخططات الحرب الباردة

روسيا والناتو
روسيا والناتو

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن قمة “الناتو” أحيت مخططات الحلفاء للحرب الباردة، مشيرة الى ان روسيا سترد في الوقت والطريقة المناسبة.

من جانبه، قال رئيس الدوما، إن موسكو ستعرض أسلحة “الناتو” المدمرة أمام سفارات الدول التي تزود كييف بها. 

في السياق ذاته، في ختام القمة التي عُقدت في فيلنيوس يوم الأربعاء، رحب الأمين العام ينس ستولتنبرج باتخاذ قادة الناتو قرارات رئيسية لتكييف الحلف مع المستقبل.

واتفق الحلفاء على الخطط الدفاعية الأكثر تفصيلاً وقوة لحلف الناتو منذ الحرب الباردة ، وعززوا التزامهم بالاستثمارات الدفاعية ، ووافقوا على تقريب أوكرانيا من الناتو، وعمقوا الشراكات حول العالم.

مخطط روسيا أوكرانيا قمة الناتوة فيلينوس

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