قناة الناس| محمد عبد المالك: يجب التيسير فى مطالب الزواج (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنَّ ارتفاع أسعار الذهب وظروف المعيشة تفرض علينا تيسير طلبات الزواج، لافتاً إلى أنَّ جرام الذهب ارتفع كثيرا وهذه عقبة لابد أن نزيلها.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، اليوم الأربعاء، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ بعض مطالب الأهالي للزواج بها مغالاة، قائلاً “عايزين 200 جرام ذهب و5 غرف نوم، كل ده إزاي؟ كل دى معوقات الإسلام طالبنا بإزالتها وتيسير الزواج لمن نرضى بدينه وخلقه وعلينا أن نتعامل بجوهر الإسلام”.

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى عن الزواج، «وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ».

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.