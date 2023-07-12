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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كلينى دو" يتصدر ترتيب مشروعات برنامج "الفرصة"

برنامج الفرصة
برنامج الفرصة

عرض مينا مؤسس منصة "كليني دو"، مشروعه الاستثماري على لجنة تحكيم "الفرصة".

وقال "مينا"، إن كليني دو، منصة تقوم بتوصيل المرضى بالخدمات الطبية في الصعيد.

وأضاف أن الخدمة غير مقصورة على محافظات الصعيد، ولكن متاحة لكل أنحاء الجمهورية.

وحصل المشروع على جميع أصوات لجنة تحكيم "الفرصة" في التصفيات الأولية لبرنامج "الفرصة".

وأحدث المشروع فارقًا في التصفيات الأولية للبرنامج، حيث ألهم جميع أعضاء لجنة التحكيم، وحصل على المركز الأول برصيد نقاط 398 درجة، وتصدر جدول ترتيب مشروعات برنامج "الفرصة".

برنامج "الفرصة" 

خصص برنامج "الفرصة" على فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.

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