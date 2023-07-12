"طيبة تكنولوجي" يحصل على 268 نقطة في التصفيات الأولية لبرنامج "الفرصة"

عرض صناع مشروع "طيبة تكنولوجي" مشروعهم الاستثماري علي لجنة تحكيم الفرصة.

وتحمست لجنة تحكيم الفرصة لمشروع "طيبة تكنولوجي" في تصفيات المنصورة، لأنه مشروع طيبة تكنولوجي" ابتكار يساعد على التنبؤ بالتشنجات العصبية للمرضى في الغيبوبة.

وحصل المشروع علي المركز الثالث متفوقاً علي عدد كبير من المشروعات السابقة برصيد نقاط 268 نقطة.

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.