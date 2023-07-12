"كيوبس ستور" يحدث تغييرًا فى جدول ترتيب مشروعات برنامج "الفرصة"

عرض أحمد أمين، صاحب مشروع "كيوبس ستور"، أفكاره الجديدة على لجنة تحكيم الفرصة.

وقال أمين إن مشروعه يجمع الأجهزة المستعملة ويجددها ويبيعها مرة أخرى.

وكان المتسابق مستعدًا بكل المعلومات المطلوبة ليجيب على لجنة تحكيم الفرصة في المرة الثانية لعرض مشروعه.

وأحدث المشروع تغييرًا في جدول الترتيب لمشروعات برنامج "الفرصة"، حيث حصل على المركز الثاني بعدد نقاط 296 نقطة.

برنامج "الفرصة"

خصص برنامج "الفرصة" على فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.