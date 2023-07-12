"إكستراكتور كو" يحصل على إجماع لجنة تحكيم "الفرصة"

عرض أبانوب، مؤسس مشروع النباتات العطرية "إكستراكتور كو"، أفكاره الجديدة على لجنة تحكيم الفرصة، بعد إعطاء المتسابق فرصة ثانية لتطوير المشروع ويصل لمرحلة تحقيق الأرباح.

وكان هناك إجماع من لجنة تحكيم "الفرصة" على المشروع في تصفيات الصعيد، ولكن طلبت لجنة التحكيم من المؤسس دراسة جدوى لتأكيد تجارية المشروع، وهو مشروع يساعد المزارعين على استخلاص المواد الفعالة من النباتات العطرية.

وحصل المشروع على المركز الأول برصيد نقاط 394 نقطة، بإجماع كبير من أعضاء لجنة تحكيم الفرصة.

برنامج "الفرصة"

خصص برنامج "الفرصة" على فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة.