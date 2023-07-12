"Waves" يحصل على المركز الثالث في التصفيات الأولية لبرنامج "الفرصة"

تحفزت لجنة تحكيم "الفرصة" لمشروع المتسابقة زينه، مشروع صابون الأطباق "ويفز Waves " الأورجانيك، ولكن المشروع كان به النقاط للمناقشة في الفرصة الثانية.

وأجابت المتسابقة زينة، على التساؤلات، قائلة: "المشروع لا يعالج الإجزيما، ولكن يحد من انتشار الإجزيما بين ربات البيوت، على عكس أنواع الصابون الكيماوي".

ومشروع “waves” رابع مشروع أمام لجنة تحكيم الفرصة في الحلقة النهائية للتصفيات الأولية لبرنامج الفرصة.

وحصل ويفز علي المركز الثالث في تصفيات الحلقة النهائية من التصفيات الأولية لبرنامج الفرصة بعدد نقاط.

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.