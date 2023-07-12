"بايو ماك" يحصل على المركز الثاني لبرنامج "الفرصة"

عرض صناع مشروع “بايو ماك” أفكارهم الجديدة علي لجنة تحكيم الفرصة.

ويعد مشروع “بايو ماك” عبارة عن جهاز يساعد القلب على ضخ الدم، وحصل المشروع على 4 أصوات في التصفيات الأولية في الإسكندرية لبرنامج "الفرصة".

وبعد عرض المشروع لثاني مرة علي لجنة التحكيم، علقت لجنة التحكيم، أن البرنامج يحتاج لمشوار طويل من التطوير حتى يتم تحويله لمشروع تجاري.

وفي التصفيات النهائية حصد المشروع علي المركز الثاني في تصويت برنامج الفرصة بعدد نقاط 213 نقطة.

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.