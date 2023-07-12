"روبونتو" يحصل على المركز الأول في تقييم برنامج "الفرصة"

عرض محمد علي، مؤسس شركة روبونتو بالمنصورة، مشروعه على أعضاء تحكيم برنامج الفرصة.

وقال إن الروبوت يساعد في تقديم خدمات الأمن ويوفر لذوي الهمم، أطراف صناعية ذكية.

وعلقت لجنة تحكيم الفرصة: "التطبيق ممكن يتعمل بأي روبوت بشكل تاني، مش لازم على شكل إنسان، وعشان كدة فرصة ثانية".

وحصد المشروع على المركز الأول في فرص البرنامج في تقديم فرصة ثانية في عدد النقاط.

برنامج الفرصة

خصص برنامج "الفرصة" علي فضائية "ON" الحلقة الرابعة من الموسم الجديد لاستقبال المتسابقين من باقي محافظات الجمهورية، ليعرضوا مشروعاتهم على لجنة تحكيم التصفيات.

وتكوّنت لجنة التحكيم من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة من حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.