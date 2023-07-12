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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد إصابة 13 عاملًا.. رفع آثار انقلاب سيارة لنقل العمال بأكتوبر

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق مدينة 6 أكتوبر القادم من منطقة الشيخ زايد، أمام التوسعات الشمالية لتيسير الحركة المرورية وسحب التكدسات.

نقلت سيارات الاسعاف 13 شخصًا من المصابين في الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالحادث يفيد بإصابة 13 مواطنًا في حادث انقلاب ربع نقل محملة بالعمال على طريق مدينة 6 أكتوبر القادم من منطقة الشيخ زايد، أمام التوسعات الشمالية، وتم نقل 13 مصابًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى جهات التحقيق المختصة التحقيقات.

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