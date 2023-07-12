إدارة الأبيض تعد بمكافآت خاصة لـ«العكننة» على بطل الدورى

فرض الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك سياجًا كاملًا من السرية لمساعدة لاعبي الفريق للتركيز قبل لقاء القمة 126 أمام الأهلى مساء غدٍ ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقرر المدير الفنى للزمالك عزل لاعبى الفريق بشكل كامل عن مواقع التواصل، للحفاظ على تركيزهم داخل المستطيل الأخضر، حتى لا يتأثروا بصورة سلبية بما يجرى تداوله على «السوشيال ميديا».

وقاد محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأبيض، سلسلة من الاجتماعات التحفيزية مع زملائه قبل اللقاء لرفع روحهم المعنوية، موضحًا أن الفوز فى القمة أمام الأهلى سيسهم بشكل كامل فى مصالحة الجماهير، وفتح صفحة جديدة معهم وتعويضهم جزئيًا عما حدث فى الموسم الجارى من ضياع أكثر من بطولة.

من جانبه، رصد أوسوريو مكافأة خاصة قيمتها 200 دولار لكل لاعب فى الخط الخلفى وحراسة المرمى حال الخروج بشباك نظيفة فى المباراة، بجانب صرف مكافآت خاصة لمهاجمى الفريق حال التسجيل فى شباك الأهلى.

من ناحية أخرى، وعد مسئولو الزمالك بصرف مكافأة خاصة لكل لاعب بالفريق حال الفوز على الأهلى مع صرف المستحقات المتأخرة للاعبين بعد نهاية اللقاء ورغم الأزمة المالية التى يمر بها النادى فى الوقت الحالى، مؤكدين أن الإدارة تتعامل مع الملف باهتمام كبير، وترصد ميزانية خاصة لصرف مكافآت اللاعبين فى أسرع وقت حال الفوز فى اللقاء.

كما حرص مسؤولي الزمالك على الاجتماع باللاعبين قبيل دخول المعسكر المغلق، مطالبين بعدم الانشغال بالجماهير والتركيز داخل الملعب، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الثقة بالنفس والبحث عن تعويض الخسارة أمام المنافس فى مباراة الجولة الأولى من الدورى، من أجل مصالحة الجماهير.