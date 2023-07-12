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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ليفربول يرغب فى بيع ألكانتارا وبرشلونة يستعد للتحرك

تياجو ألكنتارا
تياجو ألكنتارا

ترغب إدارة ليفربول الإنجليزي في بيع الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب ألكانتارا ضمن صفوف ليفربول منذ صيف 2020 وانضمامه من بايرن ميونخ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة ليفربول ترغب في بيع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في حالة قدوم عرض بسعر معقول.

وعانى ألكانتارا من الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع ليفربول خلال الموسم المنقضي، إذ لعب 28 مباراة وصنع هدفًا واحدًا في كل المسابقات.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يستعد للتحرك من أجل ضم تياجو خلال الميركاتو الجاري.

وبدأ ألكانتارا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي برشلونة وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول من فريق الرديف في صيف عام 2011، وقضى عامين مع النادي ثم انتقل لنادي بايرن ميونخ في صيف 2013، واستمر مع البافاري 7 سنوات قبل الانتقال لليفربول.

ليفربول تياجو الكنتارا الانتقالات الصيفية ألكنتارا برشلونة

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