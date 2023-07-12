تقرير: ليفربول يرغب فى بيع ألكانتارا وبرشلونة يستعد للتحرك

ترغب إدارة ليفربول الإنجليزي في بيع الإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب ألكانتارا ضمن صفوف ليفربول منذ صيف 2020 وانضمامه من بايرن ميونخ.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن إدارة ليفربول ترغب في بيع اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية، في حالة قدوم عرض بسعر معقول.

وعانى ألكانتارا من الإصابات التي أبعدته عن المشاركة مع ليفربول خلال الموسم المنقضي، إذ لعب 28 مباراة وصنع هدفًا واحدًا في كل المسابقات.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يستعد للتحرك من أجل ضم تياجو خلال الميركاتو الجاري.

وبدأ ألكانتارا مسيرته ضمن صفوف شباب نادي برشلونة وتدرج في المراحل العمرية بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول من فريق الرديف في صيف عام 2011، وقضى عامين مع النادي ثم انتقل لنادي بايرن ميونخ في صيف 2013، واستمر مع البافاري 7 سنوات قبل الانتقال لليفربول.