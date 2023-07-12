منتخب سلاح الشيش سيدات يبدأ معسكره استعدادًا لبطولة العالم

يخوض المنتخب المصري لسلاح الشيش سيدات ابتداءً من اليوم، معسكرًا مغلقًا بالقاهرة حتى 18 من يوليو الجاري، استعدادًا لبطولة العالم للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات التي ستقام في ميلانو في الفترة من 22 وحتى 31 يوليو الجاري .

تضم قائمة منتخب السيدات بالمعسكر كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وجنى إيهاب ولوجين خالد وسلمى هاني وفرح ياسر ولارا أحمد وفاطيمة وهبه".

ويشرف على المنتخب خلال المعسكر كل من مصطفى نهاد ومحمود السيد ومحمد صبري.

وتضم قائمة سيدات سلاح الشيش ببطولة العالم كالتالي:" يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة".

ويقود فريق سلاح الشيش خلال البطولة كلا من الإيطالي فاليرو اسبرومنتي وماهر حمزة.

وتقام منافسات الفردي لسلاح الشيش سيدات يوم الأحد الموافق 23 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 26، بينما تقام منافسات الفردي لسلاح الشيش رجال يوم الاثنين الموافق 24 وتستكمل الأدوار الرئيسية يوم 27.

وانطلق منافسات الفرق لسلاح الشيش سيدات يومي 28 و29، بينما تقام منافسات الفرق للرجال يومي 29 و30.