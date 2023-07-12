موسم الفرحة.. «الدستور» تنشر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الأضخم فى المنطقة

تنطلق غدا الخميس ١٣ يوليو أولى فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، وتمتد حتى ٢٦ أغسطس المقبل تحت عنوان «العالم علمين»، وهى الفعاليات التى ينتظرها الجمهور المصرى والعربى كونها الأضخم فى المنطقة، ويستهدف المهرجان جذب أكثر من مليون زائر.

وعقدت إدارة مهرجان العلمين الجديدة مؤتمرًا صحفيًا، فى نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من أكبر تظاهرة ترفيهية فى المنطقة، وسط حضور رسمى بارز على المستوى الحكومى، والشخصيات العامة ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلى وسائل الإعلام. وحضر المؤتمر الصحفى عدد من الوزراء والمسئولين، من بينهم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وعمرو الفقى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى ممثلى الشركات المنظمة للمهرجان.

12 حفلًا يفتتحها تامر حسنى يليه راغب علامة وإليسا وعمر خيرت

وكشفت إدارة المهرجان، خلال المؤتمر الصحفى، عن أسماء نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى الذين سيحيون عددًا من الحفلات الغنائية على مدار ليالى المهرجان، منهم النجم تامر حسنى الذى سيبدأ الحفلات يوم ٢١ يوليو الحالى، إضافة إلى راغب علامة ونانسى عجرم وإليسا والموسيقار الكبير عمر خيرت.

وعلمت «الدستور» أن عدد الحفلات الموسيقية سيزيد على ١٢ حفلًا لنجوم مصر والعرب والعالم، وأنه يتبقى وضع اللمسات النهائية على بعض الاتفاقات الأخرى مع أنغام وأحمد سعد وكارول سماحة وفريق كايروكى، وجارٍ الاتفاق مع النجمين مدحت صالح وعلى الحجار وعدد آخر من النجوم.

وحددت إدارة المهرجان عددًا من الفعاليات التى ستقام خلال الأيام الأولى من المهرجان.

بطولة للكرة الشاطئية وسباق سيارات وعروض أزياء

فجّر القائمون على مهرجان العلمين مفاجأة كبيرة، وهى إقامة مسرح باسم «مسرح العلمين» خلال فعاليات المهرجان لعرض عدد من العروض المسرحية على مدار الأيام المقبلة.

وعلمت «الدستور» أنه جرى الاتفاق على ٥ عروض مسرحية مميزة بالتعاون مع الكيانات الخاصة بوزارة الثقافة، إضافة إلى فتح خطوط اتصال مع عدد كبير من الجهات الخاصة للمشاركة بعروضها فى المهرجان، على أن يجرى تزويد ساحات العرض والمسرحيات بأحدث التقنيات من أجل تقديم موسم مختلف ومميز على أن تعلن أسماء العروض والنجوم تباعًا خلال الفترة المقبلة. وجرى خلال المؤتمر الصحفى استعراض جميع فعاليات المهرجان، التى تبدأ اليوم ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من ٤٠ نجمًا من نجوم الرياضة على المستويين المحلى والأجنبى.

كما سيقام سباق «ترايثلون»، مكون من ٣ رياضات «السباحة وركوب الدراجات والجرى»، وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، إحدى رياضات الكرة والمضرب، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدى جيت سكى JET SKIS CHALLENGE، كما ستقام البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان، كما تتضمن فعاليات المهرجان عرض أزياء لـمايكل سينكو.

عمرو الفقى: يروج للمدينة الساحرة ويجذب الاستثمارات ويضيف للحياة الثقافية فى مصر

قال عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لم يكن يمكن لأحد قبل ١٠ سنوات فقط أن يضع قدمه فى مدينة العلمين الجديدة، بسبب ٢١ مليون لغم كانت موجودة منذ الحرب العالمية الثانية، وكان كثيرًا ما يتساءل المصريون والأجانب خلال طيرانهم أعلى هذه المنطقة، عن سر عدم استغلال هذه البقعة الساحرة التى تطل على أفضل شاطئ على البحر المتوسط.

وتابع أنه مع تولى القيادة السياسية مسئولية البلاد، وجهت بحل كل هذه التحديات، وتنمية الساحل الشمالى الغربى، والبدء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة فى وقت قياسى وبمستوى تصميم وتنفيذ عالمى، لتحوّل الجمهورية الجديدة هذه المنطقة الصحراوية لأهم مدينة سياحية عالمية على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف أنه خلال بضع سنوات من الجهد والعمل الدءوب، نجحت الدولة فى تحقيق معجزة العلمين الجديدة لتصبح محط أنظار العالم، ولتتكامل مع هذا النجاح، تم التفكير فى إطلاق مهرجان العلمين الجديدة، ليشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين فى المجالات المختلفة على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر المتوسط.

ولفت إلى أن فعاليات المهرجان تضم أنشطة مختلفة فى مختلف المجالات الفنية والترفيهية، بما فى ذلك الفنون والموسيقى والآداب والسينما والموضة والألعاب والرياضات المائية وغيرها، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، ليشكل المهرجان فرصة رائعة للاحتفال بروح الإبداع والتميز فى مدينة العلمين الجديدة، ويعد فعالية مميزة تضيف للحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

ولفت إلى أن المهرجان يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة فى مدينة العلمين، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل، ويدعم تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية، عبر مجموعة من الفعاليات الممتعة التى تناسب جميع الأذواق والفئات العمرية، بمشاركة أشهر الفنانين والموسيقيين والمبدعين من جميع أنحاء العالم، ما يجعل المهرجان فرصة فريدة للاستمتاع بالفن والترفيه والأجواء الصيفية الجميلة.

وأكد عمرو الفقى أن هناك الكثير من الجهات المتميزة، التى تتشارك مع «المتحدة»، لتخرج فعاليات المهرجان بأفضل صورة ممكنة، كما أن هناك اتفاقات مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة لإقامة عدة فعاليات فى المهرجان.