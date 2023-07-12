أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قانون البنك المركزي ينص صراحة على إنشاء البنوك الرقمية، وهناك ضوابط حاكمة لها، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي منذ 3 أعوام كان يستقر أن هذا المجال هو القادم على المستوى الدولي.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها هو دخول إلى عصور جديدة، موضحًا أن إنشاء هذه النوعية من البنوك لن يكون إلا من خلال مساهم رئيسي وله عمق وخبرة وسابقة في هذه الأعمال وفرص أعلى في النجاح.

وأوضح أن البنوك الرقمية لها فوائد متعددة أهمها سرعة الوصول إلى العملاء، وهذه البنوك ستيسر في التعاملات بين الاقتصاديات المختلفة والعمليات المصرفية ستتم في وقت أقل، مؤكدًا أن البنوك الرقمية تدخلنا في مرحلة جديدة نحتاجها وخطوة مهمة وتأخرنا فيها.