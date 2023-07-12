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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رسميا.. وفد وزارة العدل يتسلم مقر مجمع محاكم ونيابات فايد بالإسماعيلية

وزارة العدل
وزارة العدل

تفقد وفد من وزارة العدل، يرافقهم  سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية و ممثلي شركة المقاولات، اليوم الأربعاء، موقع مشروع مبني مجمع محاكم و نيابات فايد، لاستلام الأرض بشكل رسمي في وجود مهندسي الشركة المنفذة.

من جانبه، أعلن النائب سامي سليم، رسميًا، استلام وزارة العدل موقع أعمال إنشاء مجمع المحاكم والنيابات، مؤكدا أنه خلال أيام ستبدأ الشركة المنفذة بالعمل في أول خطوات الانشاء و توريد المعدات ومهام العمل. 

ضم الوفد عددا من قيادات وزارة العدل و الجهات الاستشارية للمشروع وعلي رأسهم المهندس محمد حمودة الاستشاري بوزارة العدل، المهندس كريم غازي، المهندس استشاري بوزارة العدل، محمود النجدي - نائب أمين محكمة الإسماعيلية، المهندسين اسلام هشام، وإبراهيم عبد الباسط ، عبد الرحيم أحمد من الشركة المنفذة للمشروع، ومحمد جمال شبيب المحامي .

جاء ذلك وفق الطلب المقدم من النائب سامي سليم لإنشاء مجمع محاكم ونيابات و شهر عقاري مطور وقد تمت الموافقة علي الطلب.

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