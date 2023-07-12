ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل سياسى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أبرز العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدلات البطالة ببريطانيا

الاقتصاد البريطاني
الاقتصاد البريطاني

قال علي متولي، المحلل السياسي، إن ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا تشير إلى أنه يوجد أكثر من 70 ألف موظف بريطاني تم الاستغناء عنه هذا العام، وبالتالي البطالة في بريطانيا تسير نحو التدمير والانهيار. 

ارتفاع مؤشرات البطالة

وأكد الدكتور علي متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المتوقع أن تصل مؤشرات البطالة في بريطانيا لأكثر من 4,6% بنهاية هذا العام، وهذه النسبة لم تشهدها بريطانيا منذ عام 2016.

وأضاف في حديثه، أن هناك بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع مؤشرات البطالة ببريطانيا، وتتمثل تلك العوامل في ارتفاع تكاليف اقتراض الشركات، وإحباط الاستثمارات المحلية والدولية ببريطانيا، عوائق الاقتراض البنكي في بريطانيا، إضافة إلى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

تباطؤ الاقتصاد البريطاني 

وتابع: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له نتائج سلبية كبيرة على عمليات الاستيراد والتصدير في بريطانيا، كما أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع مؤشرات التضخم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هناك انخفاض في الاستهلاك المحلي نتيجة تدني الرواتب مقارنة بهذا الارتفاع في الأسعار، لذا الاقتصاد البريطاني يسير نحو التباطؤ".

علي متولي البطالة ببريطانيا محلل سياسي القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى