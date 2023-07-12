محلل سياسى يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" أبرز العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدلات البطالة ببريطانيا

قال علي متولي، المحلل السياسي، إن ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا تشير إلى أنه يوجد أكثر من 70 ألف موظف بريطاني تم الاستغناء عنه هذا العام، وبالتالي البطالة في بريطانيا تسير نحو التدمير والانهيار.

ارتفاع مؤشرات البطالة

وأكد الدكتور علي متولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه من المتوقع أن تصل مؤشرات البطالة في بريطانيا لأكثر من 4,6% بنهاية هذا العام، وهذه النسبة لم تشهدها بريطانيا منذ عام 2016.

وأضاف في حديثه، أن هناك بعض العوامل التي أدت إلى ارتفاع مؤشرات البطالة ببريطانيا، وتتمثل تلك العوامل في ارتفاع تكاليف اقتراض الشركات، وإحباط الاستثمارات المحلية والدولية ببريطانيا، عوائق الاقتراض البنكي في بريطانيا، إضافة إلى الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

تباطؤ الاقتصاد البريطاني

وتابع: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له نتائج سلبية كبيرة على عمليات الاستيراد والتصدير في بريطانيا، كما أن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 50% نتيجة ارتفاع مؤشرات التضخم بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي هناك انخفاض في الاستهلاك المحلي نتيجة تدني الرواتب مقارنة بهذا الارتفاع في الأسعار، لذا الاقتصاد البريطاني يسير نحو التباطؤ".