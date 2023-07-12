سكاي سبورتس: تأخر صفقة ديكلان رايس يحبط إدارة وست هام

أفادت تقارير صحفية بوجود إحباط لدى إدارة نادي وست هام يونايتد بسبب صفقة انتقال ديكلان رايس لنادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل نادي أرسنال لاتفاق مع وست هام من أجل الحصول على خدمات ديكلان رايس بداية من الموسم المقبل، وفقًا لما ذكرته العديد من الصحف خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم أن هناك حالة من الإحباط لدى إدارة وست هام يونايتد بسبب تأخر إتمام صفقة انتقال رايس لأرسنال.

ومن المنتظر أن تتخطى صفقة انضمام رايس لأرسنال حاجز الـ100 مليون جنيه استرليني.

أشارت الشبكة إلى أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انضمام اللاعب منذ 8 أيام، واجتاز اللاعب الفحص الطبي بالفعل ولكن لم يتم توقيع العقود حتى الآن.

التأخير المذكور كان بسبب تأخر محاميي أرسنال في إنهاء العقود.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.