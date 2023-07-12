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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بالتعليم يكشف موعد انتهاء التصحيح لامتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كنترولات التصحيح الإلكتروني واليدوي، من المقرر أن ينتهوا من تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة نهاية الأسبوع المقبل.

وشدد المصدر، أن الكنترولات ستقوم في الاسبوع الثاني، في مراجعة ورصد وجمع الدرجات بين التصحيح الإلكتروني واليدوي.

"مصدر بالتعليم" يكشف آخر أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وتستكمل كنترولات التصحيح الإلكتروني واليدوي لتقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، أعمالها على قدم وساق.

يختتم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، غدًا الخميس، الامتحانات، بأداء طلاب الشعبة العلمية علوم، امتحان مادة الأحياء، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لشعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

كما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات، غدًا.

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