إعلامى: استضافة القاهرة لمؤتمر جوار السودان يبشر بحل قريب للأزمة

أكد الإعلامى السودانى عماد السنوسى، أن الروابط التاريخية مع مصر كانت الدافع الأول لعقد مؤتمر بلدان جوار السودان فى القاهرة، لوضع الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة، مٌشيرُا إلى أن استضافة مصر للمؤتمر يبشر بحل قريب للأزمة.

وأوضح “السنوسي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامى محمد مصطفى شردى، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر تتفهم تعقيدات الأزمة السودانية وقربها من السودان وارتباطهما بعلاقات اكثر من الدبلوماسية، مؤكدا أن مصر أول وأكبر الدول المؤثرة لحل الأزمة فى السودان.

وأشار الإعلامي السوداني، إلى أن هناك عوامل عدة ستؤدى لنجاح هذه القمة وهى أن مصر لم تتدخل فى الأزمة سياسيا أو عسكرية وظلت على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وتابع:"مصر لها كلمة مسموعة فى كل دول العالم وتتمتع بعلاقات قوية فى كل الأوساط السياسية ومعظم الدول العربية والأفريقية".