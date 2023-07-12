رئيس هيئة البترول الأسبق عن أول حفار صُنع في مصر: قفزة جديدة

كشفت المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عن أهمية تسليم أول حفار بترول صنع فى مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "قفزة جديدة ودفعة كبيرة في مجال التصنيع المحلي، والذي يتزامن مع الفكر العام للدولة في دفع القطاعات المختلفة بالاعتماد على التصنيع المحلي في احتياجاتها من المعدات".

وأضاف أن صناعة الحفار محليًا يقلل من تكلفة إيجاره، وتأجيره خارج مصر سيدر عائد كبير، موضحًا أن الحفار هيكل معدني معظم مكوناته محلية من شركات الحديد والصلب المصرية، ولدينا قدرات كبيرة في التصنيع بفضل تميزنا في تصنيع المنصات البحرية للآبار البحرية".

ولفت مدحت يوسف إلى أن قطاع البترول يسعى في الفترة القادمة لأن يحقق اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية والذي سيتحقق في أوائل العام المقبل 2024، نتيجة الجهد الذى تم في تحسين كفاءة معامل التكرير المصرية والمشروعات الجديدة في الإسكندرية وأسيوط ومسطرد، وبهذا الشكل تستطيع أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي من المنتجات البترولية.