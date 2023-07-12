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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دينا عصمت: قمة دول جوار السودان تبحث سبل إنهاء الصراع وتداعياته

الأزمة السودانية
الأزمة السودانية

علقت الإعلامية دينا عصمت، على استضافة مصر غدًا الخميس مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي.

وقالت خلال تقديم برنامج "اليوم"، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر تسعى لإنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.

وأضافت: "سيكون بالتنسيق مع المسارات الإقليمية الدولية الأخرى لتسوية هذه الأزمة، والخطوة المصرية تأتي حرصًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان ومن أجل اتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من استمرار الآثار الجسيمة على دوار الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل في ظل الأزمة الراهنة في السودان".

الجهود المصرية في حل الأزمة السودانية لا تنتهي

وتابعت أن الجهود المصرية في حل الأزمة السودانية لا تنتهي منذ بداية الأزمة من منطلق وحدة مصير البلدين والشعبين التي تربطهما علاقات أخوية جذورها ضاربة في التاريخ منذ آلاف السنوات، معربة عن تمنيها بالخروج بمخرجات من المؤتمر تكون قادرة على وضع آلية حل للأزمة السودانية، وإنهاء مأساة الشعب السوداني والوصول إلى صيغة تفاهم بين أطراف الأزمة للانتقال إلى مرحلة البناء.

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