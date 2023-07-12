تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لمهرجان العلمين قبل انطلاقه غدًا

كشف مصطفى سعد، مراسل قناة dmc، عن الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار “العالم علمين”، الذي ينطلق غدًا ويستمر لمدة 44 يومًا.

وأضاف “سعد”، في مداخلة ببرنامج “اليوم”، على قناة “dmc”، مع الإعلامية دينا عصمت، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأربعاء،: “الفعاليات ستنطلق غدًا ببطولة كرة القدم الشاطئية، التي يشترك بها 40 نجمًا على المستوى المحلي والأجنبي وهناك فعاليات تتم على هامش هذا المهرجان منها سباق السيارات وهناك أيضًا البطولة العربية للجودو والبطولة الدولية للبادل”.

وتابع مراسل قناة dmc: “هناك فعاليات فنية أيضًا، وتنطلق من وجود بعض الحفلات الفنية المختلفة وبعض الفنانين والفنانات المصريين والعرب والأجانب لإحياء هذه الحفلات مثل نانسي عجرم وتامر حسني وأنغام والموسيقار عمر خيرت”.

وأكد: “مدينة العلمين الجديدة تعد من أهم المدن العالمية السياحية الترفيهية والتي تقع على مساحة تقترب من 260 ألف فدان ويوجد بها العديد من المزارات السياحية المختلفة التي لم توجد في مكان آخر، منها الممشى السياحي الذي يقع على مساحة تقترب من 8 كم ويتميز بالعديد من المساحات الخضراء والاستراحات والمقاعد الكبيرة من كل محافظات الجمهورية والعالم”.