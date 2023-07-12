تحريات مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بشبين القناطر

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، جثة شخص عثر عليه غارقًا فى أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقلها الى مستشفى شبين القناطر القناطر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إخطارًا يفيد ورود إخطار من المستشفى بوصول جثة مجهولة لشخص فى العقد الرابع من العمر متوفى إثر تعرضه للغرق فى إحدى المجاري المائية بقرية عرب الحسانية دائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص غارقة في أحد المجاري المائية دائرة المركز، وأن الجثة لشخص مجهول الهوية، فى العقد الرابع من العمر، ولم يتم العثور معه على أي متعلقات تثبت شخصيته، تم نقل الجثة للمستشفي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.