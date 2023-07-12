ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير استراتيجى: محاولة دخول قوات خارجية للسودان سيكون كارثة

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن تفاصيل الأزمة السودانية ومشهد الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن عمر البشير نظم بؤرا إرهابية في السودان وأخذ موقفًا عدائيًا تجاه مصر، علاوة على أنه شارك في محاولة اغتيال الرئيس مبارك في إثيوبيا، وسلم جزيرة سواكن لتركيا، وأيد غزو صدام حسين للكويت.

وأضاف: الجيش السوداني يبلغ عدده 200 ألف فرد، أما قوات الدعم السريع 100 ألف فرد، وكلاهما يمتلكان أسلحة ثقيلة، مستطردًا: أي دولة فيها جيشين لازم تقع، وحميدتي قائد الدعم السريع كان تاجر إبل حتى كون ميليشيات لحماية القبائل من خطر السرقة حتى وصل إلى ما وصل إليه، أما البرهان هو ضابط نظامي، دخل الكلية الحربية حتى تندرج في المناصب ووصل لقيادة المجلس الانتقالي.

وأكد أن هناك 3 ملايين سوداني هاجروا خارج البلاد، ووصل لمصر نحو ربع مليون والباقي تم توزيعه على الدول المجاورة؛ بسبب الحرب الدائرة بين القوتين، مواصلًا: أصبح هناك انقسام واستقطاب وتعبئة للشباب بالقوتين، وتحاول القوى الدولية حل الأزمة بالطرق المختلفة كافة.

وأكمل أن محاولة دخول قوات خارجية للسودان سيكون كارثة، والأمر سيشبه ما حدث في سوريا، مشيدًا بقرار مصر استضافة مؤتمر دول الجوار، التي تعد هي الجهات الأبرز والأهم لحل الأزمة السودانية، خاصة أن هناك ترحيبا سودانيا بمبادرة مصر.

واختتم: أنه يجب وقف إطلاق نار وإتاحة دخول المساعدات الغذائية والاستراتيجية، ودراسة النقاط المعنية بالأمر العسكري مثل دمج الدعم السريع مع الجيش، وإزالة الخلافات بينهما، وبداية الحياة النيابية في البلاد، علاوة على صياغة رؤية كيفية تقييم الوضع وتنفيذ المخرجات الناتجة عن المؤتمر، لكن لو لم يصل المؤتمر لمخرجات نهائية سيؤثر ذلك على مصر باعتبارها جار مباشر، والتهديدات لمصر مثل الإرهاب وانتشار الميليشيات وحماية الحدود.

مواد متعلقة

ستولتنبرج: وافقنا على حزمة لتطوير قدرات أوكرانيا الدفاعية تمتد لسنوات

مصر تنجح فى تصنيع أول حفار بترولى "مصرى الصنع" بنسبة 100%

بايدن: اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا للناتو وملتزمون بدعمها

مراسلة "إكسترا نيوز": انطلاقة مهرجان العلمين تشهد فعاليات غير مسبوقة فى الشرق الأوسط

صلاح حليمة: قمة دول جوار السودان ستنعكس على وحدة الدولة وسلامة أراضيها

كيف نسيطر على الانفعالات؟.. "فرويز" يوضح

الأرصاد: ارتفاع الأمواج مستمر غدًا ويجب توخى الحذر عند نزول البحر

التخطيط: نحاول التركيز على وسيلة تقديم الخدمة للمواطن

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

انتشال جثة شاب غرق فى ترعة "البحر الصغير" بالدقهلية

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى