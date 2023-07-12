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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ضربة على الرأس".. مقتل سائق "توك توك" بسبب نجله فى الدقهلية

جثة
جثة

"ضربة عصا على الرأس" أنهت حياة سائق توك توك، على يد نجار مسلح، بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، بعد مشاجرة بينهما، أرداه قتيلًا في الحال، وذلك بسبب تعدي نجل المتهم على نجل المجني عليه.

وكشف شهود عيان أن نجل المتهم تعدى بالضرب على نجل المجني عليه، وأثناء معاتبة الثاني له نشبت بينهما مشاجرة، وتعدى عليه بضربه على رأسه، وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بنشوب مشاجرة بين شخصين بقرية تيرة التابعة للمركز، ومصرع شخص.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شخص يدعى حجاج محمد حجاج عيد، 43 عامًا، سائق توك توك، مقيم بقرية تيرة التابعة لمركز نبروه، وذلك إثر تلقيه ضربة على رأسه خلال مشاجرة مع آخر ويدعى رضا ال، ويعمل نجار مسلح.

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