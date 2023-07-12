سمير فرج: مصر والسودان أمن قومى واحد وعدم الوصول لحلول سيؤدى لخطر

كشف اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، عن تفاصيل الأزمة السودانية ومشهد الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الموقف مقلق على كل الأشقاء في السودان.

ولفت اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد إلى أننا سندخل نفقًا مظلمًا، واجتماع دول الجوار غدًا في القاهرة يعتبر آخر فرصة للخروج من الأزمة، منوهًا بأن مصر والسودان أمن قومي واحد، بحدود تصل لـ1300 كم.

وتابع سمير فرج: "مصر والسودان يربطهما شريان الحياة نهر النيل النابع من إثيوبيا"، منوهًا بأن مصر والسودان كانتا دولة واحدة حتى عام 1952، وحصل السودان على الاستقلال بطلب قدمه للرئيس جمال عبدالناصر، معلقًا: "السودان يحيط به 7 دول".