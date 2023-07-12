انطلاق برنامج التدريب الصيفي التابع لـ"القومي للاتصالات"

بدأ المعهد القومي للاتصالات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ضمن خطة الدولة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد الطلاب لسوق العمل ولتحفيزهم على العمل الحر.



ويهدف البرنامج إلى تدريب 1500 طالب بمقرات المعهد في القاهرة، وكذلك مراكز إبداع مصر الرقمية في المنوفية، والمنصورة، والمنيا، وبني سويف، وقنا، وأسوان، والإسكندرية، وأيضًا داخل جامعة العريش في إطار حرص الدولة على تنمية سيناء.

كما يستهدف التدريب طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة من كليات الهندسة (أقسام الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات)، وكليات الحاسبات والمعلومات وتخصصات الذكاء الاصطناعي.

ويشمل التدريب عشر مجالات تدريبية، منها الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني من شركة سيسكو، والحوسبة السحابية والتخزين، وإنترنت الأشياء من شركة سيسكو، وتوجيه وتبديل الشبكة، وأمن شبكات هواوي، والمحاكاة الافتراضية لمراكز البيانات، وأمازون ويب سيرفيسز، وبرنامج خبير شبكات سيسكو المعتمد، وشبكات التوزيع البصري وشبكات الألياف الضوئية.

ويمتد البرنامج المجاني لمدة شهر بواقع 120 ساعة تدريبية، تشمل 30 ساعة لتنمية المهارات الشخصية وعدد 90 ساعة لتوفير تدريب في تكنولوجيات فنية مؤهلة لشهادات دولية في التخصصات المعنية.

هذا وتستهدف خطة البرنامج التدريبية 4500 طالب في جميع محافظات الجمهورية لمدة ثلاث سنوات، وقد قام المعهد بتدريب 3000 طالب منهم في العامين الأول والثاني.

ويُعد تدريب وتأهيل الطلاب من الجامعات المصرية في مرحلة ما قبل التخرج من أولويات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الوقت الراهن وذلك لبناء القدرات في روافد التطبيقات التكنولوجية الحديثة عالية القيمة والتخصص وتطوير معارف ومهارات طلاب الجامعات ليكونوا روادًا في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبكرًا

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