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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" يفتتح معرض الإسكندرية للكتاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشرة، نائبًا عن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور مدحت عيسى مدير مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، وذلك مكتبة الإسكندرية ومركز المؤتمرات. 

يشارك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإصداراته المختلفة والمتنوعة في جميع المجالات، والتي تشمل كتب السيرة، والسنة، والفقه الإسلامي، وأمهات كتب التراث، وقضايا التجديد، لنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة التي تسهم في بناء الشخصية الوطنية المصرية وتنمية الانتماء الوطني.

كما يقدم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالمعرض تخفيضات هائلة على إصدارات وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبأسعار مناسبة لجميع الزوار.

شهد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إقبالًا كبيرًا على إصدارات الأوقاف المتنوعة، وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزير الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية معرض الإسكندرية معرض الإسكندرية الدولى للكتاب مركز المخطوطات

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