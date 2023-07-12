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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: لا توجد آية بالقرآن تنهى عن الترحم على غير المسلم

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رحمة الله غير المغفرة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تطلب المغفرة لغير المسلم، ولكن تطلب له الرحمة، لأنها ليس معناها بالضرورة الخروج من العذاب، ولكنها قد تخفف العذاب في جهنم. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا توجد آية في القرآن الكريم تنهى عن الترحم  لغير المسلم بدليل قوله تعالى: "وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"، مشيرًا إلى أنه قد يكون أحد الأبوين كافرًا وأغلب الصحابة أبواهما كانا من الكفار. 

الدعاء بالرحمة يكون لكل شيء 

وتابع، أن هذا من جمال الإسلام وحلاوة تذوقك لمعنى الرحمة، مشيرًا إلى أن هذا الكلام لا يعجب البعض ويتساءلون كيف ندعو بالرحمة لكافر؟، مؤكدًا أن الدعاء بالرحمة لكل شيء بدليل قوله تعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ".

خالد الجندي القرآن الكريم الترحم غير المسلم تطلب المغفرة

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