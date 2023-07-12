قناة الناس| ما هو يوم الفصل ولماذا سمّى بهذا الاسم؟

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء وزارة الأوقاف إن يوم الفصل هو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يفصل فيه الله تعالى بين المؤمنين وبين غير المؤمنين.

أضاف المراغي، اليوم الأربعاء، خلال حلقة من برنامج "مع التلاوة"، المذاع عبر قناة الناس، أنه في يوم الفصل يأخذ العمل الصالح المؤمن إلى الجنة، وغير المؤمن يأخذه إلى النار والعياذ بالله، لافتًا إلى أن الويل هو جهنم في وادي جهنم تستعيذ منه النار لأنه في أسفلها، موضحًا أن كل تكذيب له جزاء في الأخرة، وذلك تحقيقًا لقوله تعالى "جزاءً وفاقًا".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.