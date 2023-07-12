مصر تنجح فى تصنيع أول حفار بترولى "مصرى الصنع" بنسبة 100%

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جهود الدولة المصرية في توطين الصناعات، وتقليل الاعتماد على الخارج.

وقالت الإعلامية ندى رضا، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مصر نجحت في تصنيع أول حفار بترولي "مصري الصنع" بنسبة 100%.

وأضافت أن الحفار صنع بتعاون مصري صيني، وسيتم تشغيله بواسطة شركة الحفر المصرية ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.

وتابعت: إن الحفار صنع بقوة حفر تبلغ 2000 حصان؛ ليعمل بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال.

وأكملت الإعلامية حديثها قائلة: "تأتي صناعة هذا الحفار الأول من نوعه بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن صفقة مبدئية بقيمة 44 مليون دولار".