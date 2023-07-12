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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بايدن: اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا للناتو وملتزمون بدعمها

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على ضرورة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدا: "ملتزمون بدعمها في الدفاع عن نفسها"، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل.

وسبق وأكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو، وما يحدث سيغير طريق أوكرانيا للانضمام للحلف من مسار خطوتين إلى مسار خطوة واحدة، وأيضا ستكون هناك دعوة لأوكرانيا للانضمام للناتو حين يتفق الحلفاء على أنّ الشروط جرت تلبيتها.

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