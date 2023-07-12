بايدن: اتفقنا على ضرورة انضمام أوكرانيا للناتو وملتزمون بدعمها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تم الاتفاق على ضرورة انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدا: "ملتزمون بدعمها في الدفاع عن نفسها"، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل منذ قليل.

وسبق وأكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أن أوكرانيا ستصبح عضوًا في حلف الناتو، وما يحدث سيغير طريق أوكرانيا للانضمام للحلف من مسار خطوتين إلى مسار خطوة واحدة، وأيضا ستكون هناك دعوة لأوكرانيا للانضمام للناتو حين يتفق الحلفاء على أنّ الشروط جرت تلبيتها.