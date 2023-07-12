مراسلة "إكسترا نيوز": انطلاقة مهرجان العلمين تشهد فعاليات غير مسبوقة في الشرق الأوسط

كشفت ميرنا عادل، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز" من العلمين، عن آخر استعدادات مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط.

وقالت “عادل” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن العلمين الجديدة تستعد لانطلاق مهرجان بفعاليات غير مسبوقة في الشرق الأوسط، والمقرر له غداً.

وأضافت أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد حفلات غنائية لكبار الفنانين في الوطن العربي مثل تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم، مضيفة: «تستعد مدينة العلمين بتحضير الشواطئ للبطولات الرياضية المختلفة المقرر انعقادها بأيام المهرجان، بينما يجرى تجهيز المسرح الروماني لاستقبال الفنانيين المشاركين في المهرجان.