رفع 90 طن مخلفات خلال حملات مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وقامت برفع 90 طن مخلفات وتراكمات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن أقسام البيئة بأحياء وسط وغرب المدينة تحت إشراف محمود ابو كريشه ومحمد عادل وعماد محمود وهبه سيد وإكرام محمد نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورؤساء المجالس المحلية والأحياء ومسئولى قسم البيئة كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات وتمكنت من رفع ما يقرب من ٩٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليوميه بشوارع الأحياء والقري والتوابع ونقلها للمقلب العمومى بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وللقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا والتي شدد خلالها على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية تجنبا لانتشار الأمراض والاوپئه مشيرا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية والأحياء بتكثيف الرقابة على أعمال النظافه بالقرى والاحياء لتوفير بيئة صحيه وللقضاء على فيرس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة وذلك من خلال ورديات صباحية ومسائية تتم علي مدار الـ 24 ساعة بكافة شوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري الأم وتوابعها ويتم نقل المخلفات والتراكمات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها مشيرا إلى أن قطاع النظافة في مقدمة أولويات واهتمامات الوحدة المحلية خاصة خلال فصل الصيف.

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