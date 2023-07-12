رسميًا.. برشلونة يواجه توتنهام فى كأس خوان جامبر 2023

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مباراة كأس خوان جامبر الودية لعام 2023.

وتُعد كأس خوان جامبر هي بطولة دولية ينظمها نادي برشلونة مع بداية كل موسم، والتي تكون قبل انطلاق موسم الفريق الجديد على شرف مؤسس النادي السويسري.

موعد مباراة برشلونة ضد توتنهام في كأس خوان جامبر 2023 الودية

وأصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله بأنه سيواجه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في مباراة كأس خوان جامبر الودية لعام 2023.

وأكد النادي الكتالوني، في بيانه، أنه توصل لاتفاق مع نادي توتنهام ليتواجها في المباراة الودية المقرر إقامتها يوم 8 أغسطس المقبل، على الاستاد الأوليمبي "مونتجويك".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الودية بين برشلونة وتوتنهام هوتسبير، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يذكر أن فريق برشلونة كان قد توّج بكأس خوان جامبر في النسخة الماضية لعام 2022، بعد فوزه على بوماس المكسيكي بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، ولكنه مغلق للتجديد هذا العام.

وتعود آخر هزيمة لفريق برشلونة في كأس خوان جامبر لعام 2012، عندما خسر أمام سامبدوريا الإيطالي.

من ناحية أخرى، يستعد فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، للسفر إلى أمريكا لخوض معسكره الخارجي، استعدادًا للموسم الجديد 2023/ 2024.

وسيخوض فريق برشلونة عدة مواجهات ودية خلال معسكره الخارجي، والتي ستكون أمام أندية يوفنتوس الإيطالي، أرسنال الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي، قبل العودة إلى إسبانيا قبل انطلاق الموسم الجديد.