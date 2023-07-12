ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"التيار السودانية": مصر تؤثر وتتأثر بالسودان باعتبارها الأكثر قربا

عثمان ميرغني
عثمان ميرغني

كشف عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، نظرة السودانيون إلى محددات الموقف المصري من الأزمة، قائلا: "الأزمة والاقتتال السوداني كشفت لنا الكثير من الأبعاد الاستراتيجية بين مصر والسودان".

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المواطنون السودانيون يشعرون أن مصر ليست فقط جارة نتبادل معها المنافع الاقتصادية فقط، إنما هناك بعد استراتيجي وضح لنا عندما احتاج الشعب السوداني إلى ملاذ آمن بعد الحرب والخروج من ديارهم".

وأضاف: "الجميع اختاروا مصر ملاذا باعتبارها الأكثر أمانا، وقربا والأقرب مزاجا للشعب السوداني، وكان هناك رهان وكسبته الدولة المصرية".

وأكد أن مصر تؤثر وتتأثر بالسودان باعتبارها الأكثر قربا، فعندما يتعرض للسودان لمخاطر، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر لتأثر الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن مصر لديها ثقل سياسي وتستطيع أن تتحرك بانسيابية أكبر لحل الأزمة.

وأوضح عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، أن وجود مصر بالساحة الدبلوماسية ليس كوجود دولة أخرى ولكن وجود له ميزان وحساسية باعتبار أن مصر الشريك الأول للسودان في كل مايتعلق بهمومها.

السودان مصر والسودان الأزمة السودانية الاقتتال السوداني الدور المصري

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسرقة فيلا توفيق عكاشة.. من الجانى؟

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 والحد الأدنى للدرجات الوظيفية

توفيق عكاشة يطالب بسرعة ضبط لصوص منزله فى 6 أكتوبر

التخطيط: وفرنا ربع تريليون جنيه فى الموازنة الحالية

العالمية للأرصاد الجوية: الكرة الأرضية تسجل أعلى درجة حرارة على الإطلاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى