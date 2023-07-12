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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. سادس صفقات الصيف.. باريس سان جيرمان يضم موهبة بنفيكا

شير ندور
شير ندور

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا اليوم الأربعاء، ضم الإيطالي شير ندور قادمًا من بنفيكا البرتغالي لمدة 5 سنوات.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 18 عامًا بعقد حتى عام 2028.

 

وشارك اللاعب الموسم الماضي مع بنفيكا في 36 لقاء وأحرز 4 أهداف وصنع هدف.

“ندور” بات سادس صفقات النادي الفرنسي هذا الصيف بعد ضم لوكاس هيرنانديز، ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو، كانج إن لي ومانويل أوجارت.

وكان النادي الفرنسي عين لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم السابق، مديرا فنيا للفريق، بعد انفصاله عن المدرب كريستوف جالتييه. 

 

 

 

 

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