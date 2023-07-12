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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصفح المخطوطات والوثائق التاريخية لأول مرة بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

ركن متحف المخطوطات
ركن متحف المخطوطات بجناح الأزهر الشريف

يعد جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، من أهم الأجنحة التي تحرص مكتبة الإسكندرية على تواجدها كل عام بالمعرض، والذي تتعدد أنشطته بين ركن الخط العربي وركن الطفل، والفتوى، والمخطوطات، ويتميز ركن متحف المخطوطات بالمعرض هذا العام، بإتاحة تصفح الزائرين للمخطوطات والوثائق التاريخية بـ“الكيو ار كود”.


قال مصطفى أكرم ، منسق مكتبة الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إن ركن المخطوطات بجناح الأزهر الشريف يتميز كل عام بمشاركة لمخطوطات جديدة من مكتبة الأزهر الشريف وتطوير المعروضات، مشيرا إلى أنه تم تغيير طريقة العرض وإتاحته للجمهور تصفح المخطوطات من خلال (كيو ار كود) لأول مرة ليتعايش مع المخطوطة وكأنها في يديه.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ“الدستور” أن ركن المخطوطات ينقسم إلى عدة أجزاء مثل:  (المخطوطات- نماذج من المطبوعات الوثائق التاريخية، والصور التاريخية وجزء جديد نشارك به هذا  العام وهو الأزهر الشريف لمجموعة من الدارسين فيه الذين تقلدو مناصب في دولهم بعد انتهاء فترة دراستهم بالأزهر.

 

تنوع المعروضات بركن متحف المخطوطات


وأوضح أنه تم تطوير شكل المعروضات وتم تمييز المعروضات هذا العام بتقسيمها، وتنوع الفنون، في الهندسة والموسيقى الفنون، الفلك، مشيرا إلى أن أبرز مخطوطة هذا العام هي "الرسالة الشهابية في الصنعة الموسيقية" بالإضافة إلى بعض الوثائق التي تعرض لأول مرة خاصة بالشيخ محمد سيد طنطاوي، وحصوله على درجة الدكتوراه في الأزهر الشريف، بجانب وثائق عن فترة العدوان الثلاثي على مصر وكيف كان للأزهر دور هام جدا في المشاركة الوطنية في الدفاع عن مصر في هذه الفترة.

وافتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، المعرض الدولي للكتاب في دورته الثامنة عشر، التي تقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، خلال الفترة من 12 إلى 26 يوليو 2023، وشهد المعرض إقبالا كبيرًا من الجمهور في يومه الأول.

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جناح الأزهر الشريف معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الكيو ار كود متحف المخطوطات مكتبة الاسكندرية

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