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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيف يتم الاشتراك فى وحدة الطفل؟.. "التضامن" تجيب

وحدة الطفل
وحدة الطفل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن وحدة حماية الطفل تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية "أسر بديلة"، بالإضافة إلى تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية، كذلك تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

إجراءات الإشتراك بالبرنامج

• حصر مقدمي الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها.

• وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

• وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية "أسر بديلة".

• تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

• تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

 

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